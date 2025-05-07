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Dubai Dünya Sigorta Kongresi'nde Türkiye'nin Sigortacılık Yapısı Masaya Yatırıldı

Dubai Dünya Sigorta Kongresi'nde Türkiye'nin Sigortacılık Yapısı Masaya Yatırıldı
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Dubai Dünya Sigorta Kongresi'nde Türkiye özel oturumu büyük ilgi gördü. Türkiye'nin sigortacılık ekosistemi, Moody's ve Türkiye Sigorta Birliği'nin katılımlarıyla detaylandırıldı.

Dubai Dünya Sigorta Kongresi'nde Türkiye özel oturumu yoğun ilgi gördü. Oturumda, Türkiye'nin sigortacılık yapısı ve ekosistemi konuşuldu.

28-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 81 ülkeden 1900 katılımcının yer aldığı Dubai Dünya Sigorta Kongresi'nde Türkiye özel oturumu yoğun ilgi gördü. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atınç Yılmaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturuma, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, Moody's Başkan Yardımcısı Brandan Holmes ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit katıldı. Bölgenin en büyük sigortacılık etkinliklerinden biri olan kongrede Türkiye oturumu, en yüksek katılımcı sayısıyla izlenen oturum oldu.

Oturumda konuşan Moody's Başkan Yardımcısı Brandan Holmes, Türkiye'nin kredi notunun 'B1' seviyesinde olduğunu ve görünümünün 'pozitif' olarak değerlendirildiğini belirtti. Holmes, ülkenin ekonomik dönüşüm sürecinin sürdüğünü ve 2024 sonu itibarıyla sigorta sektörünün 24,5 milyar dolarlık hacme ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. TSB Başkanı Uğur Gülen Türkiye'nin sigortacılık yapısı ve ekosistemi hakkında bilgi verirken, Cenk Ecevit ise sigorta aracılarının ve dağıtım kanallarının sektördeki rolüne dair katılımcıları bilgilendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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