Haberler

Dubai Airshow 2025, 115 Ülkeden 1500'den Fazla Katılımcıyı Ağırlıyor

Dubai Airshow 2025, 115 Ülkeden 1500'den Fazla Katılımcıyı Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dubai Airshow 2025, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayesinde başladı. Fuar, sürdürülebilirliğe odaklanarak 115 ülkeden 1500'den fazla katılımcıyı ve 490 askeri ve sivil heyeti bir araya getiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 19. kez kapılarını açan Dubai Airshow 2025, 115 ülkeden 1500'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Dubai Airshow 2025, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayesinde başladı.

Fuar, aralarında bu yıl ilk kez yer alan 440 firma dahil olmak üzere 1500'den fazla katılımcı kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Ayrıca fuara 115 ülkeden 490 askeri ve sivil heyet katılıyor.

Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı ve havacılık sektörüyle ilgi çözümler sergileniyor.

Etkinlikte ticari ve askeri uçakların yanı sıra iş jetleri ve insansız hava araçları yer alıyor. Hava araçları fuarda hem stantlarda hem de uçuş gösterileriyle ziyaretçilere tanıtılıyor.

Dubai Airshow 2025 sürdürülebilirliğe odaklanıyor

WAM'a göre, Dubai Airshow 2025, sürdürülebilirliğe güçlü bir vurgu yapacak. Etkinlikte, katılımcı uçaklara sürdürülebilir havacılık yakıtı sağlanması ve tamamen yenilenebilir elektrikle çalışan sergi salonlarının oluşturulması gibi bir dizi yeni girişim başlatılacak.

"Gelecek buradan başlıyor" sloganıyla düzenlenen Dubai Airshow 2025, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez aynen tutanaklara geçti
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
TFF'den Juventus'a ret

Kenan Yıldız için izin yok! TFF'den Juventus'a ret
İstanbul'da sinsi tehlike: Karbonmonoksit zehirlenmesi 112 çalışanını hayattan kopardı

Karbonmonoksit zehirlenmesi 112 çalışanını hayattan kopardı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Haaland, tarihi gol rekorunu kırmaya bir adım uzakta

Sen nesin öyle Haaland! Eğer bir gol daha atarsa...
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.