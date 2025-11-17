Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 19. kez kapılarını açan Dubai Airshow 2025, 115 ülkeden 1500'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Dubai Airshow 2025, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayesinde başladı.

Fuar, aralarında bu yıl ilk kez yer alan 440 firma dahil olmak üzere 1500'den fazla katılımcı kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Ayrıca fuara 115 ülkeden 490 askeri ve sivil heyet katılıyor.

Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı ve havacılık sektörüyle ilgi çözümler sergileniyor.

Etkinlikte ticari ve askeri uçakların yanı sıra iş jetleri ve insansız hava araçları yer alıyor. Hava araçları fuarda hem stantlarda hem de uçuş gösterileriyle ziyaretçilere tanıtılıyor.

Dubai Airshow 2025 sürdürülebilirliğe odaklanıyor

WAM'a göre, Dubai Airshow 2025, sürdürülebilirliğe güçlü bir vurgu yapacak. Etkinlikte, katılımcı uçaklara sürdürülebilir havacılık yakıtı sağlanması ve tamamen yenilenebilir elektrikle çalışan sergi salonlarının oluşturulması gibi bir dizi yeni girişim başlatılacak.

"Gelecek buradan başlıyor" sloganıyla düzenlenen Dubai Airshow 2025, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.