DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Personel Toplantısı Gerçekleştirdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda personeli ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Bıyık, personelin önemini vurgulayarak onlardan kuruma sahip çıkmalarını ve en iyi şekilde temsil etmelerini beklediğini belirtti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda personeli ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Periyodik olarak gerçekleştirilen ve DTSO'nun önemli bir parçası olan personel toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası; üyeleri, personeli, idarecileri, meclisi ve yönetimi ile büyük bir aile. Personelimiz bu büyük ailenin kilit unsurlarından biri. Sizler odanın görünen yüzleri olarak bizleri temsil ediyorsunuz. Göreve geldiğimizden bu yana personelimizle ilgili ciddi bir şikayet almadık. Genel itibariyle teşekkür ve takdir mesajları alıyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor. Kişisel yönetim anlayışımda karşılıklı istişarenin önemli olduğuna inanıyorum. Biz sizlere değer veriyoruz. Sizlerden de kurumunuza sahip çıkmanızı, kurumunuzu en iyi şekilde temsil etmeye devam etmenizi bekliyoruz. Personel toplantılarımıza belirli aralıklarla devam edeceğiz. Sizlerin görüşleri de bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Personel toplantısı, yapılan değerlendirme ve görüşmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE