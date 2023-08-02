DTSO, NEET'lerin İstihdamını Hedefleyen Proje Başlattı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yürütülen 'Dijital Tasarım Sektörlerinde NEET'lerin İstihdamı Projesi' başladı. Proje kapsamında 150 gence eğitim verilecek ve iş bulma süreçleri desteklenecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bilim Eğitim Vakfı tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı ve AB Gençlik ve Değişim Derneği işbirliğinde yürütülecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu İnsan Kaynakları Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen "Dijital Tasarım Sektörlerinde NEET'lerin İstihdamı Projesi" başladı.

Toplam bütçesi 315 bin euro olan proje için Mayıs 2023'de sözleşme imzalanmıştı. 1 Ağustos 2023 tarihinde başlayan proje öncelikle yerelde işbirliği sağlanacak kurumlar ile paylaşıldı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve AB Gençlik ve Değişim Derneği'nin katılım sağladığı projenin startı danışma kurulu toplantısı ile verildi. DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, AB destekli projede 12 ay boyunca 150 gence animasyon, sinema, web tasarım, grafik tasarım alanlarında eğitim vereceklerini belirterek, "4 aylık eğitimden sonra 4 ay boyunca iş bulma süreçlerini destekleyeceğiz. Hedefimiz 150 gencimizi nitelikli eğitim programlarından yararlandırarak istihdama katmak" dedi.

Korkmaz, ağustos ayı içinde eğitimler için başvuruları alarak mülakatları yapacaklarını, eylül ayında eğitim programlarını başlatacaklarını ifade ederek, "Eğitimlere katılan her gencimize 8 ay süresince destek vereceğiz. İstihdama katılmaları için yerelde 300 firmamız ile birebir görüşmeler yaparak, gençlerimizin işletmeler ile eşleştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Seçilen eğitim programlarından mezun gençler için özel sektörden talepler aldıklarını, becerilerini geliştiren gençlerin rahatlıkla Diyarbakır veya farklı merkezlerde istihdama katılabileceklerini aktaran Korkmaz, projenin Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde uygulanacağını, eğitim programlarından yararlanmak isteyen gençlerin ve eğitim vermek isteyen eğitmenlerin, uzmanların Sanayi Mektebi'nden detaylı bilgi alabileceğini kaydetti. - DİYARBAKIR