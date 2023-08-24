DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret ederek kentin sanayi ile ilgili bilgi verdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti kentin sanayi ile ilgili bilgi verdi.

Son yayınlanan valiler kararnamesiyle Düzce'de atanan ve göreve başlayan Vali Selçuk Aslan'a ziyaretler sürüyor. DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'ta Vali Aslan'ı ziyaret ederek Düzce ticareti ve sanayisiyle ilgili bilgiler verdi.

Erdoğan Bıyık yaptığı bilgilendirmede, "Düzce'de faal olan 4 organize sanayi bölgesinde 486 sanayici üye, 35 binin üzerinde istihdam ile 155 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık ihracat rakamlarımız ortalama 1 Milyar dolar seviyelerinde. Orman ürünlerinden otomotive, makineden gıda üretimine kadar çok çeşitli alanlarda üretimler gerçekleştiriliyor. Savunma sanayi, orman ürünleri, otomotiv yan sanayi konularında ülkemizin ve dünyanın önde gelen üretim tesislerine ev sahipliği yapıyoruz. Kamu-Sanayi işbirliği çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Düzce iş dünyası adına yeni görevinizde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE