DTO'nun Denizli iş insanları heyeti, Çin Canton Fuarına katıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli iş dünyasının uluslararası ticaretteki etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir organizasyona daha imza attı. Üyelerinden inşaat, dekorasyon, mobilya, inşaat malzemeleri, banyo grupları ve züccaciye sektörlerinde faaliyet gösteren 32 firmanın temsilcilerinden oluşan büyük bir heyet ile, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou kentinde 139.'su gerçekleştirilen Canton Fuarına katıldı.

Dünyanın en büyük genel ticaret fuarlarından biri olarak kabul edilen Canton Fuarı, yaklaşık 1,5 milyon metrekareyi aşan sergi alanı, 25 bini aşkın katılımcı firma ve 200'ün üzerinde ülkeden gelen yüz binlerce profesyonel ziyaretçisi ile küresel ticaretin en önemli buluşma noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. 50'ye yakın sektörde yüz binlerce ürünün sergilendiği fuar; yapı malzemeleri, iç dekorasyon, mobilya ve ev gereçleri gibi Denizli sanayisi açısından kritik alanlarda önemli ticari fırsatlar sunuyor.

DTO'nun Çin fuar organizasyonu, büyük ilgi gördü

Denizli'den yola çıkan DTO iş insanları heyeti, fuar süresince başta Asya, Afrika ve Güney Amerika pazarlarından olmak üzere çok sayıda ithalatçı ve distribütör firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni ihracat bağlantılarının temellerini attı. Ayrıca katılımcılar, ürün trendleri, fiyat rekabeti, tedarik zinciri dinamikleri ve alternatif üretim teknolojileri hakkında da yerinde gözlem yapma imkanı buldu.

"Fuar organizasyonlarımız, daha geniş katılımlar ile artarak sürdürülecek"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin yurt dışı ticari ağlarını güçlendirme ve Denizli'nin üretim kapasitesini uluslararası platformda tanıtma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdikleri organizasyonun, ortaya koydukları vizyoner yaklaşım ve üyelerin uluslararası organizasyonlara katılımlara verdiği güçlü destek ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Denizli Ticaret Odası'nın bu alandaki başarılı çalışmalarına önümüzdeki günlerde yenilerini de ekleyeceğini kaydetti. Başkan Erdoğan, "Denizlili firmaların küresel rekabet gücünü artırma, yeni pazarlara erişim sağlama ve ihracat odaklı büyüme stratejilerine katkı sunma açısından önemli bir adım daha attık. Benzer uluslararası çaptaki organizasyonlarımız, yeni katılımlarla önümüzdeki süreçte de sayıları artırılarak ve kapsamları genişletilerek devam ettirilecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı