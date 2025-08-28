DTO Başkanı Uğur Erdoğan Üye Ziyaretlerine Devam Ediyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldiği günden bu yana üye ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bir dizi üye ve esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Erdoğan, her biriyle tek tek hasbihal etti; "Sizin için var olduğumuz bilinciyle, üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin görüşleri, bizim için çok değerli. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz" dedi.

DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş ile bir dizi üye ziyaretinde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Bağımsız Denetçisi Taner Atilla ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir eşi Demet Atilla'yı da ofislerinde ziyaret etti. Gittiği yerlerde işletmecilerle çeşitli konularda görüşen Başkan Erdoğan, varsa öneri ve isteklerini de dinledi. Başkan Erdoğan, Taner ve Demet Atilla çifti ile Baysal İşhanındaki ofislerinde görüştü. Muhasebe ve denetim sektörleri ile iş dünyasının mevcut şartlar üzerine fikir alışverişinde bulunan Erdoğan, ofisteki çalışanlarla da hasbihal ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Mali Müşavir Atilla çifti ise Başkan Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti, takdirle yakından takip ettiklerini söyledikleri faaliyetlerinde başarılar diledi.

"İstihdam sağlayan, üretime ve ticarete yön veren üyelerimizle ve çalışkanlıklarıyla gurur duyuyoruz"

DTO Başkanı Erdoğan, Saltak Caddesi ile Bayramyeri'nde faaliyet gösteren üyelerine de uğradı; "hayırlı işler" dileklerini iletti. Sohbeti sırasında üyelerinin beklenti ve önerilerini de dikkate aldı. Erdoğan, "İstihdam sağlayan, üretime ve ticarete yön veren üyelerimizle ve çalışkanlıklarıyla gurur duyuyoruz. Onların varlığı, şehrimizin ekonomik dinamizminin en güçlü göstergesidir. Üyelerimizin her biri, Denizli ekonomisinin büyümesine değer katan önemli işletmeler, şehrin değerli aktörleridirler. Her fırsatta onların görüşlerini ve ihtiyaçlarını sahada birebir dinleyerek odadaki faaliyetlerimize ona göre yön veriyoruz" diye konuştu.

"Üyelerimizin her birini tek tek ziyaret ediyoruz"

Bugüne kadar 3 bin 200'ün üzerinde işletmeyi bizzat ziyaret ettiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerinin bundan sonra da aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, bu buluşmaların hem iş dünyasının nabzını tutma anlamında hem de dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştirme açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - DENİZLİ