DSO Başkanı Kasapoğlu'ndan 1 trilyonluk finansman paketine tam destek

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman imkanı sağlayacak yeni destek programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan finansman paketinin, üretim, yatırım ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Kasapoğlu, özellikle yatırım ve işletme sermayesini birlikte destekleyen yapısıyla programın sanayiciler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Kasapoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman programını memnuniyetle karşılıyorum.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın kapsamının genişletilerek bütçesinin 750 milyar liraya çıkarılması, bunun yanında imalat sanayimizin kullanımına 250 milyar liralık ilave uygun şartlı kredi paketinin sunulması; sanayicilerimizin hem yeni yatırımlarını hem de işletme sermayesi ihtiyaçlarını destekleyecek son derece önemli bir adımdır. Kredilerin 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak olması ve finansman maliyetinin 12 puanlık kısmının devletimiz tarafından karşılanacak olması, finansmana erişim açısından işletmelerimize önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Üreten, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştiren sanayicilerimizin uygun şartlarda finansmana erişiminin kolaylaştırılması; ekonomik büyümenin, üretimin ve ihracatın sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Açıklanan finansman programının, hem devam eden yatırımları hızlandıracağına hem de üretim kapasitesinin korunmasına ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Denizli Sanayi Odası olarak, üretimi ve yatırımı önceleyen her türlü politikayı ülkemizin kalkınma hedefleri açısından stratejik önemde görüyoruz. Finansmana erişim konusunda atılan bu adımın, sanayimizin rekabet gücünü artıracak yeni uygulamaların habercisi olduğuna inanıyorum.

Bu vesileyle, sanayimizin finansman ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayan bu önemli karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor; açıklanan finansman programının ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı