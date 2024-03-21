DPÜ Rektörü Kütahya Tasarım Teknokent'i Ziyaret Etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin en büyük paydaşı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret ederek inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Teknokent binasını ziyaret eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yönetim binasının yanı başında inşaatı devam eden ek binayı inceledi. 6 bin 178 metrekarelik alanda yükselen ve Teknokent'e yaklaşık 60 yeni firma ve kuluçka merkezleri kazandıracak olan ek binanın inşaatı hakkında yetkililerden son bilgileri aldı.

Kızıltoprak, DPÜ'nün yeni bilimsel hamlelere ev sahipliği yapabilmesi için söz konusu binanın bir an önce hizmete alınması gerektiğini kaydetti. - KÜTAHYA