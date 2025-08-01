Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 1 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Döviz alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. 1 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Dolar ve Euro'da sınırlı yükseliş görülürken, Sterlin sınırlı gerileme kaydetti. Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,6320'den kapanış yapmıştı.
1 Ağustos 2025 Cuma günü sabah saatlerinde serbest piyasada döviz kurlarında son durum şu şekilde:
Dolar/TL alış: 40,6674 – satış: 40,6717
Euro/TL alış: 46,5321 – satış: 46,5574
Sterlin/TL alış: 53,7338 – satış: 53,7464
Dolar ve euroda sınırlı artış görülürken, İngiliz sterlini güne hafif düşüşle başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, gün içerisinde yurtiçi gelişmelerin yanı sıra küresel piyasaların yönüne göre şekillenmeye devam edecek.