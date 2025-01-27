Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 35,6990 liradan, euro ise 37,3840 liradan işlem görerek haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro fiyatlarındaki değişim dikkat çekti.
Dolar 35,6990 liradan, euro ise 37,3840 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,6970 liradan alınan dolar 35,6990 liradan, 37,3820 liradan alınan euro ise 37,3840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,68 liradan, euro ise 37,41 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi