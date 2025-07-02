Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Dolar 39,8480 liradan, euro ise 47,1210 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanış fiyatlarına göre artış gösteren döviz kurları, İstanbul Kapalıçarşı'da bu seviyelerde alım satım yapılıyor.
Dolar 39,8480 liradan, euro ise 47,1210 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 39,8460 liradan alınan dolar 39,8480 liradan, 47,1190 liradan alınan euro ise 47,1210 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,83 liradan, euro ise 47,01 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi