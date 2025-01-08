Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,3470 lira, euro ise 36,6410 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 35,34 lira, euro ise 36,76 lira seviyesindeydi.

Dolar 35,3470 liradan, euro ise 36,6410 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,3450 liradan alınan dolar 35,3470 liradan, 36,6390 liradan alınan euro ise 36,6410 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,34 liradan, euro ise 36,76 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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