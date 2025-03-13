Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul Kapalıçarşı'da dolanın fiyatı 36,5890 lira, euronun fiyatı ise 39,9320 lira olarak belirlendi. Son kapanışta dolar 36,60 liradan, euro ise 39,89 liradan işlem görmüştü.

Dolar 36,5890 liradan, euro ise 39,9320 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,5870 liradan alınan dolar 36,5890 liradan, 39,9300 liradan alınan euro ise 39,9320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,60 liradan, euro ise 39,89 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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