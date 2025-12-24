Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8490 liradan, avro 50,7330 liradan işlem görmeye başladı. Dolar ve avronun önceki günkü satış fiyatlarına göre artış yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8490 liradan, avro 50,7330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,8470 liradan alınan dolar, 42,8490 liradan satılıyor. 50,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,7330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8120, avronun satış fiyatı ise 50,6340 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
