Döviz Kurları: Dolar ve Euro Bugüne Yüksek Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,6830 liradan, euro ise 48,8780 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışa göre her iki para biriminde de artış kaydedildi.

Dolar 41,6830 liradan, euro ise 48,8780 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,6810 liradan alınan dolar 41,6830 liradan, 48,8760 liradan alınan euro ise 48,8780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,60 liradan, euro ise 48,85 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
