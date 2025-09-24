Haberler

Döviz Kurları: Dolar 41,4360 Lira, Euro 48,9270 Lira
Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,4360 liradan işlem görürken, euro 48,9270 liradan satılmaya başlandı. Önceki kapanışta dolar 41,40 lira, euro ise 48,91 lira değerindeydi.

Dolar 41,4360 liradan, euro ise 48,9270 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,4340 liradan alınan dolar 41,4360 liradan, 48,9250 liradan alınan euro ise 48,9270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,40 liradan, euro ise 48,91 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
