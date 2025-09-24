Döviz Kurları: Dolar 41,4360 Lira, Euro 48,9270 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,4360 liradan işlem görürken, euro 48,9270 liradan satılmaya başlandı. Önceki kapanışta dolar 41,40 lira, euro ise 48,91 lira değerindeydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi