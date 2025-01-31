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Döviz Kurları: Dolar 35,86 Lira, Euro 37,28 Lira

Döviz Kurları: Dolar 35,86 Lira, Euro 37,28 Lira
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İstanbul Kapalıçarşı'da güne dolar 35,8620 liradan, euro ise 37,2830 liradan başladı. Önceki kapanışta dolar 35,77 lira, euro 37,42 lira olarak işlem görmüştü.

Dolar 35,8620 liradan, euro ise 37,2830 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,8600 liradan alınan dolar 35,8620 liradan, 37,2810 liradan alınan euro ise 37,2830 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,77 liradan, euro ise 37,42 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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