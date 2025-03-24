Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Olaylar büyüdü, birçok ilde gözaltılar var

Döviz fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor

Döviz fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda yaşanan döviz fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Bu hafta içinden itibaren geçerli olmak üzer tüm akaryakıt gruplarına zam bekleniyor. Buna göre; benzine 1 lira 30 kuruş, motorine 1 lira ve otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatlarında da değişiklik bekleniyor. Euro ve dolardaki rekor seviyelerin ardından tüm gruplarda geçerli olmak üzere artış yaşanacağı kaydedildi.

BEKLENEN ARTIŞ ORANI ŞU ŞEKİLDE

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde haftaya salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor. Motorinde haftaya çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title