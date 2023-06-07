Dolar ve Euro'nun sabah saatlerinden itibaren yükseliş göstermesinin ardından döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor. Dolar'ın 23, Euro'nun da 24 liranın üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar Eskişehir'de Köprübaşı bölgesinde yer alan döviz bürolarında hareketliliğe neden oldu.

Dolar ve Euro'nun sabah saatlerinden itibaren yükseliş göstermesinin ardından döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor.

Dolar'ın 23, Euro'nun da 24 liranın üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar Eskişehir'de Köprübaşı bölgesinde yer alan döviz bürolarında hareketliliğe neden oldu. Döviz bürolarına giden vatandaşların alım ve satım işlemi yaptığı görüldü. Dolar bozduran kimi vatandaşlar sabahtan itibaren haberlerde doların durumunu takip ettiklerini belirtirken, kimileri ise doların yükselişi karşısında işlem yapılmasında acele edilmemesi gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR