Üye Girişi
Haberi Paylaş
Döviz Bürolarında Yoğunluk Yaşanıyor

Döviz Bürolarında Yoğunluk Yaşanıyor

Ekonomi Haberleri

Dolar ve Euro'nun sabah saatlerinden itibaren yükseliş göstermesinin ardından döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor. Dolar'ın 23, Euro'nun da 24 liranın üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar Eskişehir'de Köprübaşı bölgesinde yer alan döviz bürolarında hareketliliğe neden oldu.

Dolar ve Euro'nun sabah saatlerinden itibaren yükseliş göstermesinin ardından döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor.

Dolar'ın 23, Euro'nun da 24 liranın üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar Eskişehir'de Köprübaşı bölgesinde yer alan döviz bürolarında hareketliliğe neden oldu. Döviz bürolarına giden vatandaşların alım ve satım işlemi yaptığı görüldü. Dolar bozduran kimi vatandaşlar sabahtan itibaren haberlerde doların durumunu takip ettiklerini belirtirken, kimileri ise doların yükselişi karşısında işlem yapılmasında acele edilmemesi gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title