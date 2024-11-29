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Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

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Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlatılırken bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım satımı durdurması piyasalarda infiale yola açtı. Bazı kuyumcu ve döviz bürolarının ise 34.53 TL olan 1 dolar kurunu 30 TL'den hesapladıkları hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşürdükleri ifade ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

FIRSATÇILAR MEYDANA ÇIKTI

Gelişme büyük ses getirirken piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle alım-satım durunca, fırsatçılar meydana çıktı. Komisyonu % 10-30 artırdılar, 34.53 lira olan dolar kurunu 25 liraya kadar düşürdüler. Güncel 34.53 TL olan 1 dolar kurunu bazı kuyumcu ve döviz büroları 30 TL'den hesaplıyor. Hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşüren bile var.

Bu durumun fırsata çevrilmesine tepki gösteren vatandaş, "Doları iki yıl önce aldım. Satmak istediğimde sahte dolar sorununu öne sürüp düşük fiyat teklif ediyorlar. Oysa sahte dolar işi iki aydır varmış. Ancak fırsatçılık yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar" diyor.

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

KAPALIÇARŞI'DA ALIYORLAR

Bir döviz bürosu çalışanı ise dolar kurunun 6 kuruşluk farkla alınıp satıldığını belirterek, "Mesela şu anda biz 34.53'ten alıyor, 34.59'dan satıyoruz. Ancak 50 doları alıp satarak risk almıyoruz" dedi.

50 dolarlık banknotları Kapalıçarşı'da alanların olduğunu anlatan döviz bürosu çalışanı, buradaki fırsatçılığı şöyle özetledi; "Kapalıçarşı'da para sayma makinelerinden daha iyi gözü olanlar var. Dolara bakar bakmaz sahtesiyle gerçeğini ayırt ederler. Bu banknotların sahte olduğunu para sayma makineleri değil onlar anladı. Gerçek 50 doları olan ve satmak isteyenler Kapalıçarşı'ya gidiyor. "

"Eğer acil ihtiyacı varsa ve satmak zorundaysa fırsatçıların eline düşüyor. Çünkü şu anda yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyattan alıyorlar. 50 dolarlık banknotlar 30 TL'den satılıyor. 25 TL'den dahi alan var."

İKİ HAFTAYA KADAR GÜNCELLENECEK

Yurt dışında basıldığı öğrenilen sahte dövizleri para sayma makinelerinin ayırt edemediğini belirten döviz büroları ve kuyumcular, bu makinelere güncelleme bekliyor.

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

ATM'LER DE GÜNCELLENİYOR

Sahte banknotlarla ilgili Türkiye Bankalar Birliği, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı. Merkez Bankası ise adli mercilerle koordineli olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

SERVİSLER KİLİTLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre para sayma makinesi satan bir firmanın servis çalışanı da, "Son bir aydır telefonlarımız susmuyor. Güncelleme için çalışıyoruz. Gerçeğine çok yakın bir sahte dolar üretilmiş. Bu sorunu tam anlamıyla çözmeden güncellemeleri yükleyemeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıkerem can:

Karaktersizler ya almayın ya da normal fiyatından alın. Mezara götüremiyorsunuz arkanızdan gelen de az bırakmış diye sövecek belki de.

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Haber Yorumlarımevlüt AKINCI:

Ne kadar sevindim anlatamam,iyi olmuş beter olun Dolar alıp ABD ye destek olursanız böyle olur.

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Dingonun evinde Kokonat kanunları??

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

amaç bu işte milletin dolarına çökmek

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Haber Yorumlarıİsmail Genç:

Güzel anadolumun karakteristik insanı.

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Haber YorumlarıKardelen:

bu isi acaba dovizcilermi yapti ortaya cikardi demezlermi adama 10 sonra bisey yok yanlis ihbar deyip o fiyata aldillariji kac misline sayarlar karaktersizlik boyl birsey

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Haber Yorumlarıgaddar kerim:

benim anlamadigim, bu sahte dolarlari bozdurana kadar hic kimse anlayamiyor, bozdurduktan sonrami anliyor butun dovizciler, okadar inceleyip alirken anlasilmiyorsa sonra nasil anliyorlar?

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Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

bunlar iklim kanunu için yalan dolan dijital paraya geçiş için isterseniz not edin buraya medya vasıtası ile iklim kanununa koşar adım bir çok Avrupa ülkesi vaz gecti hala bunlar iklim kanununa destek

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Haber Yorumlarıoguz ates:

fırsatçılar iş başında para üstünden para kazanıyor yine oysa 19 gündür sadece 2 adet sahte para bulunmuş ortalık karıştırdıkları açık fırsat vermemek lazım

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