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DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: OVP Ekonomiye Güven Aşıladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, OVP'nin dengeli büyüme stratejisiyle ekonomiye güven aşıladığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ovp'nin dengeli büyüme stratejisiyle ekonomiye güven aşıladığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın ( Ovp ) önemine değinen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, önümüzdeki OVP döneminin Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmeye yönelik kritik adımları içerdiğini belirtti.

Çevikel "Ekonomik Güven Artacak"

Ekonomik öngörülebilirliğin iş dünyası için büyük bir önem taşıdığını belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, OVP'nin özellikle enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesini ve istihdam artışını hedeflemesinin, ekonomiye olan güveni artıracağını vurguladı. Çevikel, "Orta Vadeli Program, gelecek üç yıl boyunca ekonomik hedeflerimizi netleştirme ve bu doğrultuda stratejik adımlar atmamıza katkı sağlayacaktır. Türk lirasına olan güvenin güçlenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki hedeflerle Türkiye ekonomisi makroekonomik istikrarını pekiştireceğine inanıyorum. Yeni dönemde de OVP'nin bu hedefleri destekleyecek yapısal reformları içermesi, üretim, ihracat ve istihdam artışı açısından kritik önem taşıyor." dedi. İhracata dayalı büyüme modelinin desteklenmesinin ve dış ticarette toparlanma beklentisinin iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek "OVP'nin dengeli büyüme stratejisi, ekonomik büyümeyi eşit fırsatlar sunacak şekilde yaygınlaştıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir. İş dünyası olarak ülkemizin ekonomik kapasitesini üst seviyelere taşımak için hep birlikte hareket etmemiz gerekli." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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