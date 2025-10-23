İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında İstanbul'un küresel işbirliğini ve döngüsel dönüşümünü hızlandırmak amacıyla "Döngüsel Ekonomi Forumu İstanbul" düzenlendi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile hem bölgesel hem küresel düzeyde iş birliğini güçlendirmek ve döngüselliğe geçişi hızlandırmak amacıyla İSO, UNDP ve Team Finland ortaklığında, Hollanda, İsveç, Danimarka Başkonsoloslukları ile Norveç Büyükelçiliği iş birliğiyle "Döngüsel Ekonomi Forumu İstanbul" gerçekleştirildi.

Finlandiya İnovasyon Fonu Sitra tarafından yürütülen Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu'nun (WCEF) resmi bölgesel etkinliği niteliği taşıması nedeniyle önem arz eden forum, "Mesafeleri Aşmak: Döngüsel Ekonomi için İş Birliği" teması ile düzenlendi.

Forumun açılışına İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Bölge Merkezi Direktörü Steliana Nedera ve SITRA Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu Direktörü Mika Sulkinoja'nın katılırken katılımcılara farklı ülkelerden uzmanlarla doğrudan etkileşim kurabilecekleri ortam sunuldu.

Ayrıca düzenlenen panel ve konferanslarda döngüsel ekonomide küresel gelişmeler, sanayide döngüsel üretim uygulamaları, finansman olanakları, yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeler ile tasarım odaklı düşünme başlıkları ele alındı.

"Dönüşümde sanayi, döngüselliğin motor gücü olarak öne çıkıyor"

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, döngüsel ekonominin sınırlı kaynakları korumanın, yenilemenin ve ekonomiye yeniden kazandırmanın en etkili yolu olduğunu belirtti.

Bahçıvan, "Döngüsel ekonomi, üretim süreçlerinde rekabet avantajı sağlayan bir strateji olmasının ötesinde kaynak verimliliğini artıran, ham madde bağımlılığını azaltan, karbon ayak izini küçülten de bir yaklaşım. Dönüşümde sanayi, döngüselliğin motor gücü olarak öne çıkıyor. Çünkü sanayinin bu sürece uyum sağlama kapasitesi geniş kapsamlı kalıcı etkiler yaratma potansiyeline sahip. İSO olarak biz, bu etkiyi büyütecek iş birliklerini ve ortak platformları desteklemeye kararlıyız. Çünkü inanıyoruz ki sanayi, üretimin ötesinde daha iyi bir yaşam için de dönüştürücü bir etki yaratır." ifadelerini kullandı.

Forum kapsamındaki paydaşların döngüsel ekonomi çözümlerine değinen Bahçıvan, Hollanda'nın döngüsel ekonomiye yönelik üretimde ve malzeme kullanımında yenilikçi çözümler geliştirdiğini kaydetti.

Bahçıvan, "İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç, döngüsel şehir modellerinden biyoteknolojik malzeme inovasyonlarına ve sürdürülebilir enerji ve kaynak yönetimi uygulamalarına kadar pek çok örnek proje yürütüyor. Bu süreçte, UNDP İstanbul Bölge Merkezi'nin döngüsel ekonomi kapsamında özel sektörle birlikte yürüttüğü projeler ve sağladığı stratejik destek bu dönüşümün hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hazırlanan '2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' da sanayimizin döngüsel iş modellerine geçişini hızlandıracaktır. Bu eylemlerin hayata geçirilmesi adına atılacak adımlarda İSO olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Sanayilerin Türkiye'nin üretim kapasitesi, mühendislik gücü ve bölgesel konumuyla, Avrupa'nın yeşil tedarik zincirlerinde stratejik bir ortak olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Bahçıvan, bunun için uluslararası iş birliklerini derinleştirmenin, ortak AR-GE projeleri geliştirmenin ve yeni finansal modeller oluşturmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bahçıvan, yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler, etki yatırımları, karbon piyasaları gibi yeni araçların, sanayinin dönüşüm maliyetinin finansmanına katkıda bulunacağını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim gücü, girişimci ruhu ve insan kaynağı ile Türkiye sanayisi bu dönüşümün önemli bir oyuncusudur. Atıktan ham maddeye, paylaşımdan hizmet ekonomisine uzanan geniş bir yelpazede, ekonomik ve toplumsal değer yaratma potansiyeli taşıyan bu dönüşüm, aynı zamanda yeni iş modelleri, yeni beceriler ve yeni istihdam alanları da yaratacaktır. Bu nedenle döngüsel ekonomiye yatırım yapan her sanayici, doğaya olduğu kadar markasının geleceğine ve ülkesinin rekabetçiliğine de yatırım yapmaktadır. Dünyanın geleceği için önem taşıyan döngüsel ekonomiyi gerçekleştirmek için insanlığın ciddi bir mesafe kat etmesi gerek. Bu mesafe, yalnızca fiziksel değil; zihinsel, kurumsal ve kültürel bir mesafedir. Bugünkü formumuzda 'mesafeleri aşmak' derken, aslında sektörler arasındaki uzaklıkları, kurumlar arasındaki duvarları ve alışkanlıklarımızın yarattığı konfor alanından kaynaklanan sınırları aşmaktan bahsediyoruz. Gelin, birlikte düşünelim, birlikte tasarlayalım, birlikte üretelim. Çünkü inanıyorum ki Türkiye sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirecek güce, vizyona ve iradeye sahip."

"Döngüsel ekonomi, sadece bir çevre politikası değil, geleceğe dair bir vizyon"

Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen de döngüsel ekonominin sadece bir çevre politikası değil, geleceğe dair bir vizyon olduğunu belirtti.

Hamalainen, "Bu vizyon, ekonominin etkisini artırırken doğanın dengesini de korumayı hedefliyor. Kısacası, büyümekle birlikte onarmayı, üretirken korumayı, kazanırken paylaşmayı öğretiyor bize. Bugün burada bir araya gelişimizin amacı, yalnızca fikir alışverişi yapmak değil; fark yaratacak adımlar atmak, yeni düşünceler üretmek, yeni ortaklıklar kurmak olmalı. Finlandiya, döngüsel ekonomiyi bir kısıtlama olarak değil, bir rekabet kaynağı olarak gördü ve görüyor, istihdam yaratıyor, inovasyonu teşvik ediyor ve dayanıklılığı güçlendiriyor. Türkiye'nin kendi döngüsel ekonomi stratejisini ilerletmesinde ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Finlandiya'nın bilgi birikimini Türk dinamizmi ile birleştirerek, ortak tutkuyu eyleme dönüştürebilir ve sürdürülebilir, döngüsel bir geleceğin zaten ulaşılabilir olduğunu gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

UNDP İstanbul Bölge Merkezi Direktörü Nedara ise dünyanın iklim baskılarından dijital dönüşüme, demografik değişimlere ve yeni pazar dinamiklerine kadar köklü bir dönüşüm sürecinin ortasında olduğunu vurguladı.

Nedara, "Hiçbir aktör bu zorlukları tek başına aşamaz. Geleneksel destek modellerinin ötesine geçen yeni işbirliği biçimlerine ihtiyacımız var. Bu da hükümetlerin, iş dünyasının, finans sektörünün ve toplulukların birlikte çözümler ürettiği çok paydaşlı ortaklıklar anlamına geliyor. Döngüsel ekonomi, bu tür ortaklıkların nasıl işleyebileceğinin en açık örneklerinden biri ve çevresel, ekonomik ve sosyal hedefleri birbirine bağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Döngüsel ekonomi endüstriyel yenilenme ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı"

SITRA Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu Direktörü Sulkinoja da döngüsel ekonominin artık niş bir kavram değil, aksine endüstriyel yenilenme ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğunu kaydetti.

Sulkinoja, "Üretim ve tüketim modellerimiz, döngüsel çözümlerin ölçeklenebileceğinden daha hızlı bir şekilde hızlanmaya devam ediyor. Bu da tek bir anlama geliyor: Tasarım, üretim ve tüketim şeklimizi yeniden düşünmeliyiz. ve bugün burada, güçlü bir şekilde temsil edilen sanayi, bu konuda belirleyici bir rol oynuyor. Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu, küresel endüstriyel iş birliği için köprüler kuruyor. Türkiye, Fin ortaklarıyla birlikte, AB pazarlarına hizmet veren döngüsel, rekabetçi ve yenilikçi endüstrilere geçişe öncülük edebilir. Ülkelerimiz arasındaki inovasyon iş birliği, döngüsel çözümleri yeni işlere ve büyümeye dönüştürmenin anahtarı olacak." açıklamasında bulundu.