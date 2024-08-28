Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti

Ürünlerine maliyetin altında fiyat verilen, çoğu ürünleri ellerinde kalan çiftçiler çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Şanlıurfa'da gördük.

"2 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Tarlayı boş bırakmayın" sözlerine atıfta bulunan çiftçi, "Siz çiftçilere 'tarlayı boş bırakmayın' dediniz. Şu domatesler halk pazarında şu an 2 TL. Burada 40 derece sıcağın altında 20 işçi çalışıyor, yevmiyeleri 500 lira. Cebimizden para veriyoruz. 2 milyon lira civarı zararım var bu sene. Siz ne çiftçinin ne de işçinin halinden anlıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"BURADA 30-40 LİRAYA SATIYORLAR"

Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videonun altına "Burada 30 40 liraya satıyorlar", "Ülkemizde çiftçilik bitmiştir", "Yazık gerçekten", "Ne emekler ama arada 50 tane komisyoncu var", "Bugün çiftçilerin yanında olmazsak yarın pazarda boş tezgahlar karşı karşıya geliriz" şeklinde yorumlar yapıldı.