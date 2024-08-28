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Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti

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Şanlıurfa'da tarlasına domates eken bir çiftçi, 2 milyon lira zarar ettiğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sitem etti. Bakan Yumaklı'nın "Tarlayı boş bırakmayın" sözlerine atıfta bulunan çiftçi, "Şu domatesler halk pazarında şu an 2 TL. Burada 40 derece sıcağın altında 20 işçi çalışıyor, yevmiyeleri 500 lira. Cebimizden para veriyoruz. 2 milyon civarı zararım var bu sene. Siz ne çiftçinin ne de işçinin halinden anlıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Ürünlerine maliyetin altında fiyat verilen, çoğu ürünleri ellerinde kalan çiftçiler çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Şanlıurfa'da gördük.

"2 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Tarlayı boş bırakmayın" sözlerine atıfta bulunan çiftçi, "Siz çiftçilere 'tarlayı boş bırakmayın' dediniz. Şu domatesler halk pazarında şu an 2 TL. Burada 40 derece sıcağın altında 20 işçi çalışıyor, yevmiyeleri 500 lira. Cebimizden para veriyoruz. 2 milyon lira civarı zararım var bu sene. Siz ne çiftçinin ne de işçinin halinden anlıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"BURADA 30-40 LİRAYA SATIYORLAR"

Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videonun altına "Burada 30 40 liraya satıyorlar", "Ülkemizde çiftçilik bitmiştir", "Yazık gerçekten", "Ne emekler ama arada 50 tane komisyoncu var", "Bugün çiftçilerin yanında olmazsak yarın pazarda boş tezgahlar karşı karşıya geliriz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şanlıurfa Ekonomi Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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