Domaniç'te Tarımda İklim Akıllı Uygulamalar Başladı

Domaniç'te Tarımda İklim Akıllı Uygulamalar Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde TUCSAP projesi kapsamında toprak sağlığını iyileştirmek amacıyla arazi uygulamaları gerçekleştirildi. Proje, tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve rekabetçilik için hazırlandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde arazi uygulamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

"Toprak Analizleri ve Detaylı Dijital Toprak Haritalarının Hazırlanması" çalışmaları doğrultusunda toprak sağlığının iyileştirilmesi ve arazi kullanım planlamasının geliştirilmesi amacıyla yürütülen arazi uygulamalarına Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Yetkililer, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesinin (TUCSAP) Türkiye'de tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlandığını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

Başında siyah çöp poşetiyle bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Sürpriz evlilik teklifi! Dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.