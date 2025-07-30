Domaniç'te Tarımda İklim Akıllı Uygulamalar Başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde arazi uygulamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

"Toprak Analizleri ve Detaylı Dijital Toprak Haritalarının Hazırlanması" çalışmaları doğrultusunda toprak sağlığının iyileştirilmesi ve arazi kullanım planlamasının geliştirilmesi amacıyla yürütülen arazi uygulamalarına Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Yetkililer, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesinin (TUCSAP) Türkiye'de tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlandığını ifade ettiler. - KÜTAHYA