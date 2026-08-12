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Domaniç'te Demonstrasyon Tarlalarında Hasat: Tritikalede 800 Kg Verim

Domaniç'te Demonstrasyon Tarlalarında Hasat: Tritikalede 800 Kg Verim
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurulan demonstrasyon tarlalarında tritikale, arpa ve buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı. Hasatta en yüksek verim tritikalede dekara 800 kilogram, arpada 900 kilogram, buğdayda ise 580 kilogram olarak ölçüldü. Yetkililer, üreticilerle birlikte yerli ve milli çeşitlerin tanıtımı ve verimliliğin artırılması çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurulan demonstrasyon tarlalarında tritikale, arpa ve buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Yapılan hasatta en yüksek verim, tritikalede dekara 800 kilogram. arpada 900 kilogram, buğdayda 580 kilogram ölçüldü. Yetkililer, üreticilerle birlikte yerli ve milli çeşitleri sahada tanımaya, verimliliği artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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