Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Domaniç Kadın Kooperatifi Sarımsak Üretiminde Coğrafi İşaret İçin Çalışmalara Başladı

Domaniç Kadın Kooperatifi Sarımsak Üretiminde Coğrafi İşaret İçin Çalışmalara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Çamlıca köyünde faaliyet gösteren Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, bölgenin meşhur sarımsağına coğrafi işaret almak için hızla çalışmalara başladı. 23 üyesi ile 250 dekarlık alanda sarımsak ekimi yapan kooperatif, tarım ve aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde faaliyet gösteren Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, bölgenin meşhur sarımsağına coğrafi işaret almak ve üretimi artırmak için çalışmalarına hız verdi.

23 üyesiyle faaliyet gösteren kooperatif, 250 dekarlık alanda sarımsak ekimi yaparak hem bölge tarımına hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kütahya'nın ilk kadın kooperatiflerinden biri olan ve kısa sürede en güçlü üretici kooperatiflerinden biri haline gelen Domaniç Hayme Ana Kadın Kooperatifi'nin Başkanı Nazife Uslu, ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturmaya başladıklarını belirtti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle sarımsak ekim makineleri temin edildiğini aktaran Uslu, coğrafi işaret almak için başvurularını bu yıl içinde yapacaklarını söyleyerek, "Kooperatifimiz tamamen kendi emeklerimizle atıl bir binada kuruldu. Bugün ürünlerimizi büyük marketlere pazarlıyor ve 5 farklı noktada satış yapıyoruz" dedi.

Uslu, kooperatifin 3 milyon TL'lik Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi kapsamında destek aldığını, makinelerin siparişinin verildiğini ve devlet desteğiyle üretimi daha da genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Sarımsağımız hak ettiği değeri bulacak"

Kooperatif Başkan Yardımcısı Sebile Gürcan, bölgede yıllardır sarımsak ekimi yapıldığını ancak tanıtımının yetersiz kaldığını belirterek, "Biz kendimizi bildik bileli bu topraklarda sarımsak ekiliyor ama hak ettiği değeri bulamadı. Şimdi kooperatif olarak coğrafi işaret almak için mücadele ediyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi Fatma Doğan da çalışmaların büyük bir heyecanla sürdüğünü belirterek, "Gülerek, eğlenerek çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla çok güzel işler yapıyoruz. Zor bir iş ama zevkle yapıyoruz. Bu işi başaracağız ve Domaniç'i kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

Tarım Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde ata tohumu sarımsak ekimine başlayan kadınlar, üretim kapasitelerini artırmayı ve bölgenin yerel ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bütün Portekiz bu ikiliyi konuşuyor
img

Hande Erçel göze girdi! Kaynanadan müstakbel geline büyük sürpriz
img

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.