Dolu Şeker Pancarı Üreticilerini Zarara Uğrattı

Felaketi yaşamışlardı, çiftçiyi de binlerce lira zarara uğrattı

Geçtiğimiz ay Sivas'ta yağan yumurta büyüklüğünde dolu şeker pancarı üreticisini binlerce lira zarara uğrattı.

SİVAS - Geçtiğimiz ay Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan yumurta büyüklüğünde dolu şeker pancarı üreticisini binlerce lira zarara uğrattı. Çiftçiler, dolu yağışının şeker pancarındaki şeker oranını 18'lerden 13'lere düşürdüğünü belirtti.

Eylül ayının başlarında Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan yumurta büyüklüğündeki dolu hayatı olumsuz etkilemişti. Ev ve arabalarında zarar gördüğü dolu yağışından tarladaki mahsulde nasibini aldı. Özellikle şeker pancarı üreticileri binlerce lira zarara uğradı. Dolunun şeker pancarının yapraklarını kırması sonucu verimde ve şeker oranında yüzde 20 oranında kayıp yaşandı. Bu durumda çiftçiyi bir hayli mağdur etti. Çiftçi Ahmet Damak, dolu nedeniyle tahmini 300 bin lira zararı olduğunu belirtti.

"Devletimizin bizi desteklemesini istiyoruz"

Çiftçi Ahmet Dabak, dolu yağışı kendilerini zarara uğrattığını ve destek beklediklerini ifade ederek, "İlçemize Eylül ayının başında yumurta büyüklüğünde dolu yağmıştı. Çiftçimizi olumsuz etkiledi. Mısır olsun ayçiçeği olsun şeker pancarı olsun özellikle şeker pancarının yapraklarını döktü. Bu da şeker oranında ve tonajda yüzde 20 oranında verim kaybı yaşattı. Bütün çiftçi mağdur oldu. Şuan da Altınyayla ilçesinde şeker oranı yüzde 18 gelirdi, son sökülen pancarlara göre yüzde 13-14 geliyor. Oldukça bir verim kaybımız var. Devletimizin bizi desteklemesini istiyoruz. 50 dönüm arazim var. Tahmini 300 bin lira zararım var" dedi.

"Bugüne kadar görmediğimiz bir dolu yağışı oldu"

Çiftçi Hakkı Subaşı, ilçeye yağan dolu yağışını bugüne kadar görmediğini söyleyerek, " Sökümlerimiz başladı. Yaklaşık 4-4.5 ay gibi bir sürede yetişiyor pancarlarımız. Bugünlere kadar iyiydi ama dolu yağışından dolayı oldukça sıkıntı yaşadık. Bugüne kadar görmediğimiz bir dolu yağışı oldu. Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bundan dolayı dolu yağışı şeker pancarının yapraklarını kırdı. Umudumuz pancardı bununda yaprağını kırınca bitki kök çalışmasını bıraktı. Yeniden yaprak çalışmasına başladı. Ondan dolayı yüzde 20-30 civarında verim kaybı yaşadık" ifadelerini kullandı.