Dolce & Gabbana'nın Miami'yi Kapsayan Lüks Projesi Türkiye'de Tanıtılacak

Dolce & Gabbana'nın Miami'yi Kapsayan Lüks Projesi Türkiye'de Tanıtılacak
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Dolce & Gabbana, Miami'deki ilk konut projesi 888 Brickell'in Türkiye lansmanını 27 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyecek. Lansmana, projenin yüzü Gianluca Vacchi de katılacak.

Dolce & Gabbana, Miami'deki ilk konut projesi 888 Brickell'in Türkiye lansmanı, 27 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Lansmana projenin yüzü olan milyarder fenomen Gianluca Vacchi de katılacak.

Moda dünyasının ikonik markası Dolce & Gabbana, Miami'de hayata geçirdiği ilk markalı konut projesi 888 Brickell'in ardından şimdi de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Ünlü marka, 259 özel tasarım konut, restoran, bar, havuz terası ve spa merkeziyle donatılmış bu lüks yaşam projesinin Türkiye lansmanını 27 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirecek. İstanbul'a gelecek isimler arasında, projenin yüzü olan dünyaca ünlü milyarder iş insanı ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi de yer alıyor. Etkinlik, hem moda hem de gayrimenkul dünyasının nabzını tutacak prestijli bir buluşma olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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