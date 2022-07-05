Dolar Yeniden 17,00 TL'yi Aştı - Haberler

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Dolar Yeniden 17,00 TL'yi Aştı

ANKA - Ekonomi
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Dolar kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı sonrası 17,35 TL'den gerilediği 16,54 TL seviyesinden başladığı yükselişine devam ediyor. Dolar kuru, bugüne 16,83 TL seviyesinden başladı ve saat 15:00’te 17,01 TL’ye yükseldi. Euro ise 17,57 TL seviyesinden başladığı güne gerileyerek devam etti ve 17,51’e geldi.

Dolar kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı sonrası 17,35 TL'den gerilediği 16,54 TL seviyesinden başladığı yükselişine devam ediyor. Dolar kuru, bugüne 16,83 TL seviyesinden başladı ve saat 15: 00'te 17,01 TL'ye yükseldi. Euro ise 17,57 TL seviyesinden başladığı güne gerileyerek devam etti ve 17,51'e geldi.

Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Buna göre; haziran ayı enflasyonu yüzde 4,95 olurken yıllık enflasyon rakamı yüzde 78,62'ye yükseldi. Bu rakamların açıklanmasının ardından döviz kurlarında ve finansal piyasalarda oynaklık yaşanmadı.

Güne yatay seyirle başladıktan sonra yönünü yukarı çeviren dolar kuru, yeniden 17,00 seviyesini aştı. Saat 15: 00'ta dolar, 17,01 TL'den işlem gördü. Euro ise 17,57 TL'den 17,51 TL'ye geriledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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