Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı

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İmamoğlu operasyonu sonrasında döviz kurlarında sert hareketlilik yaşandı. Dolar ve euro, yeni tarihi zirvelere ulaştı. 10:30 itibariyle dolar kuru 40,58'ye euro ise 44'e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişinin yanısıra gazeteci İsmail Saymaz ve Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları gözaltına alındı. Operasyon para piyasalarında da ser hareketlere neden oldu. Kıymetli maden altın sert yükseliş yaşarken, dövizlerde de sert hareket yaşandı.

DOLAR VE DÖVİZ FIRLADI

Siyasi cephedeki bu gelişmeler döviz kurlarında büyük bir rekor daha getirdi. Gram altın güne 3 bin 587 liradan başladı. Dolar/TL kuru, 40,58 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 44 liraya kadar yükseliş yaşadı.

Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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