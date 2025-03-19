Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişinin yanısıra gazeteci İsmail Saymaz ve Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları gözaltına alındı. Operasyon para piyasalarında da ser hareketlere neden oldu. Kıymetli maden altın sert yükseliş yaşarken, dövizlerde de sert hareket yaşandı.

DOLAR VE DÖVİZ FIRLADI

Siyasi cephedeki bu gelişmeler döviz kurlarında büyük bir rekor daha getirdi. Gram altın güne 3 bin 587 liradan başladı. Dolar/TL kuru, 40,58 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 44 liraya kadar yükseliş yaşadı.