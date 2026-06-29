Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 46,6430 liradan, euro ise 53,1850 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da dolar 46,6410 liradan alınıp 46,6430 liradan satılırken, euro 53,1830 liradan alınıp 53,1850 liradan satılıyor.
Dolar 46,6430 liradan, euro ise 53,1850 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 46,6410 liradan alınan dolar 46,6430 liradan, 53,1830 liradan alınan euro ise 53,1850 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 46,62 liradan, euro ise 53,30 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı