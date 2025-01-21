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Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,5990 liradan, euro ise 36,9480 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 35,56, euro ise 36,92 liradan satılmıştı.

Dolar 35,5990 liradan, euro ise 36,9480 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,5970 liradan alınan dolar 35,5990 liradan, 36,9460 liradan alınan euro ise 36,9480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,56 liradan, euro ise 36,92 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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