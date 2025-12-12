Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları
Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,6640 liradan işlem görürken, euro 50,1310 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 42,61 lira, euro ise 50,10 lira seviyesindeydi.

Dolar 42,6640 liradan, euro ise 50,1310 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,6620 liradan alınan dolar 42,6640 liradan, 50,1290 liradan alınan euro ise 50,1310 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,61 liradan, euro ise 50,10 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

