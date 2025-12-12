Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,6620 liradan alınan dolar 42,6640 liradan, 50,1290 liradan alınan euro ise 50,1310 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,61 liradan, euro ise 50,10 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi