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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,4560 liradan, avro ise 53,2610 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar yükselirken avroda sınırlı bir düşüş görüldü.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4560 liradan, avro 53,2610 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 46,4540 liradan alınan dolar, 46,4560 liradan satılıyor. 53,2590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,2610 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,4450 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2770 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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