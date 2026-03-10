Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0860 liradan, avro ise 51,2770 liradan işlem görüyor. Dün dolar 44,0840, avro ise 51,0710 lira olarak satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0860 liradan, avro 51,2770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,0840 liradan alınan dolar, 44,0860 liradan satılıyor. 51,2750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,2770 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,0840, avronun satış fiyatı ise 51,0710 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu