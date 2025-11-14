Haberler

Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 42,3290 seviyesinden başlamış olup, önceki kapanışının hemen üzerinde 42,2520'den tamamlanmıştır. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine dair belirsizlik yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,3290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,2520'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,3290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 49,3090, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,7190 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, 99,2 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler artarken para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52'ye geriledi.

Hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), bu veri bültenlerinin revize edilmiş yayım tarihlerinin duyurulacağını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
