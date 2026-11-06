Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dolar/TL yükselişle başladığı günde 50,1580 seviyesinde işlem görüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,1580 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 56,1890'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 67,3990'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,1580 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,0480'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 50,1580 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 56,1890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 67,3990'dan işlem görüyor.

ABD'deki ara seçimlerin ardından varlık fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. ABD'de yapay zeka yatırımlarının sınırlanabileceği endişesi, diğer varlık sınıflarını da etkiledi.

Artan güvenli liman talebiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,84'e indi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 101,7 seviyesine yükseldi. Brent petrol ise Orta Doğu'da tankerlere yönelik saldırıların arz endişelerini yeniden artırmasıyla 100 dolar seviyesine yaklaştı.

Gelecek dönemde yapay zeka yatırımlarına ilişkin gelişmeler ve teknoloji şirketlerine yönelik olası düzenlemeler yatırımcıların odağında olacak. Öte yandan bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Verinin beklentileri aşması durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz artırımı ihtimalinin güçlenebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı

Tüm hesaplar gece yarısı sil baştan değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
Meryem Uzerli'yi görmek için birbirlerini ezdiler!

Gala için Bakü'ye gitti! Hayranları resmen birbirini ezdi

BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı