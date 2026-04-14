Dolar/TL 44,72 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve 44,7190 seviyesinden işlem görüyor. Havuzda bulunan olumlu haberlerin etkisiyle yatırımcılar temkinli iyimserliğini koruyor. Ayrıca, enerji fiyatları ve ABD-İran müzakereleri piyasaları etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,7190 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,6700'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,7190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,6390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 60,4770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD- İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Görüşmelerde "anlaşma" söyleminin giderek daha sık dillendirilmesiyle birlikte yatırımcılar, geçen hafta sağlanan ateşkesin korunacağına yönelik temkinli iyimserliğini sürdürüyor.

Analistler, piyasaların gelen olumlu haberleri fiyatlamada daha istekli olduğunu belirterek, Pakistan'daki görüşmeden bir anlaşma çıkmasa bile bu görüşmenin bölgedeki gerilimin çözüme kavuşturulması için bundan sonra da adımlar atılacağına dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Mevcut ateşkesin korunacağı ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının yeniden ivme kazanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı 94 dolara geriledi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin küresel enflasyon açısından temel risk unsuru olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, savaşla birlikte hızla yükselen petrol fiyatlarının kalıcı olarak gerilemesinin zaman alabileceğini belirtti.

ABD'de enflasyonun gelecek aylardaki seyrine ilişkin belirsizlikler sürerken bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin bu görünüm hakkında önemli sinyaller vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirgin bir değişim gözlenmedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
