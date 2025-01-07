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Dolar TL karşısında yeniden yükselmeye başladı

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Dolar/TL, güne 35,3380 seviyesinden işlem görerek yükselişe geçti. Önceki gün kapanışın yüzde 0,2 altında kapanan dolar, avro ve sterlinin de artışıyla dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD ekonomisine ilişkin endişeler yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3380 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 35,3040'tan tamamladı.
Dolar/TL, şu sıralar itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,3380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 36,7860'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,3190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunuyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA TRUMP ENDİŞESİ

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor. ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapıp yapmayacağına ilişkin soru işaretleri yatırımcı kararları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu hafta açıklanacak verilerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi vermesi beklenirken, Trump'ın uygulayacağı politikalarla birlikte "temkinli" hareket edeceğini açıklayan ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarının doğuracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BUGÜN YURT DIŞI VERİLERİ İZLENECEK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar TL karşısında yeniden yükselmeye başladı
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Dolar candır yükselsin

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Gettik yine. Devalüasyon bir parça daha mi? Piyasa ekonomisi. Serbest. Döviz ekonomisi Amerika ne derse o. Yahu dalga geçiyor bizimle herkes. Mor lahananın kilo fiyatı 90 tl olursa, top lahana 25 tl, ıspanak bağı 50 tl. Kereviz 60tl. Domates60, biber çeşitleri 100tl.. Bizim gibi lerin hakkı 14bin. GÜÇLÜ TL. dövizi olanlar satamasın diye harcama yapmasınlar diye sahtesini çıkarttılar. Herşey bir oyun. Uyanmayan bir parti yönetimi var sadece.

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