Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 33,5755'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 367300'den sterlin/TL yüzde 0,10 artışla 42,8730'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 103,1 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı. Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının gerilemesi sonrasında azalan resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.