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Dolar/TL güne yükselişle başladı

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Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı dolar/TL bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 33,4914'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 33,5755'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 367300'den sterlin/TL yüzde 0,10 artışla 42,8730'dan satılıyor.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 33,5755'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 367300'den sterlin/TL yüzde 0,10 artışla 42,8730'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 103,1 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı. Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının gerilemesi sonrasında azalan resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

İşsizlik maaşı Sterlin Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Doğrucu:

Elhamdulillah

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Eski Zamanlarda:

Beyaz rengin yanında Siyah renkde olmalıki.. Rüyalar olabilsin. Doların yanındada Rus Rublesi olması lazımki Rüyalar olabilsin.

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Eski Zamanlarda:

Nasılki kuru toprağın yanında su olmaz ise.. rüyalar olamaz.. Doların yanındada Rus Rublesi olmaz ise.. rüyalar olamaz.

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Eski Zamanlarda:

Dolar ın yanında Rus Rublesi de olmalıki.. Rüyalar olabilsin.

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