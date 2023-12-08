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Dolar/TL Yükselişle Başladı

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,9520 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9204'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,9520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,2220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,4360'tan satılıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,9520 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9204'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,9520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,2220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,4360'tan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesiyle dolar endeksi, dün yüzde 0,6 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,7'de bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca bugün, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Almanya'da enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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