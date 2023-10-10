Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle oynaklığın arttığını belirterek dünya genelinde 'şahin' para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, 27,3600- 28,1550 bandında hareket eden Dolar/TL günü yüzde 0,3 primle 27,6978'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 27,7280 seviyelerinde bulunurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,2800'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 33,8860'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0560'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle oynaklığın arttığını belirterek dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizlikler sürerken, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyon döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Uzun vadeli Hazine tahvillerinin reel getirilerinde son dönemde gerçekleşen artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'de tahvil piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 4,64'e indi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.