Dolar/TL Yatay Seyirde, Fed'in Faiz İndirim Beklentileri Artıyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1560'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,1020'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,4690'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirebileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

Fed'e ilişkin gevşeme ihtimallerinin artmasının yanı sıra halihazırdaki mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler, varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

Bu gelişmenin yanında ABD'de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu hafta ABD'de takip edilen istihdam verilerinden ilk olan JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret ettiğini, bu durumun da faiz indirim beklentilerini desteklediğini ifade etti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Para politikasında dengeli yaklaşım benimsemenin önemli olduğunu vurgulayan Musalem, iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yinelerken sonrasında indirimlerin hızının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu yıl için tek faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ancak bunun enflasyon ve iş gücü piyasasında yaşanacak gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın faiz oranlarını yavaşça düşürmek için alanının bulunduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.