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Dolar, euro ne kadar? İşte kurların seçim sonuçlarına tepkisi

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Cuma gününü 32,3814 TL'den tamamlayan dolar yeni haftanın ilk gününde 32,4290 TL'den, euro ise 34,9920 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise 40,9500 TL seviyesinde bulunuyor. Cuma günü yüzde 0,1 azalışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.

MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası ( Fed ), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan, geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin, görmek istedikleri doğrultuda olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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