Dolar/TL 43 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, çarşamba günü yatay seyreden seyrinin ardından güne yükselişle başlayarak 43,0270 seviyesinden işlem görüyor. Avro ve sterlin de TL karşısında değer kazanırken, ABD Merkez Bankası'na ilişkin belirsizlikler dolar endeksi üzerinde baskı oluşturuyor.

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 43,0270 seviyesinden işlem görüyor.

Çarşamba günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,9560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,0270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,6000, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 57,9850 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin öngörüler dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler hala varlığını korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

Mayıs ayında Powell'ın yerini yeni Fed başkanına bırakması beklenirken, söz konusu değişimle birlikte yeni Fed başkanının daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

