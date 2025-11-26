Haberler

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 42,4660 seviyesinden işlem görerek yükseliş kaydetti. Dün düşüşte tamamlayan dolar, şeklindeki günlük kapanışın ardından avro ve sterlinin de değer kazandığı gözlemleniyor. ABD'de açıklanan ekonomik veriler, Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırarak doların değerini etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4660 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4165'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,92290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 56,0150 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesine neden oluyor.

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı. ADP özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise kasımda 88,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması ve dolar endeksini baskılaması altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in, Jerome Powell'dan sonra Fed başkanlığında öne çıkması da dolar endeksini baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın konuşması, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
