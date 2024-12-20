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Dolar yatırımcısı son bir haftada gelen rekorla kazandıkça kazandı

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ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına kadar 34,92 dolayında seyreden dolar, kararın ardından 35 TL üzerine çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL, güne 35,1540 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde açıldı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimlerinde temkinli olacağına dair yönlendirmeler satış baskısını artırıyor.

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,1540 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,0940'tan tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,1540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4800'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 44,9220'den satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 108,4 seviyesinde bulunuyor.

34,40'TAN 35,17'YE

Son bir hafta incelendiğinde ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararına kadar 34,92 dolayında seyreden dolar, kararın ardından 35 TL üzerine çıkarak rekor kırdı. Aylık bazda ise doların en düşük seviyesi 34,40 olurken zirve noktası 35,17 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BASKISI GÜNDEMDE

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri, satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar yatırımcısı son bir haftada gelen rekorla kazandıkça kazandı
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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