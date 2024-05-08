Yatay seyir sona erdi! Dolar/TL 32,30 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,3010'dan, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,7260, sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 40,3580'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 105,6 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN ATACAĞI ADIMLARDA

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor. Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini aktararak, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"FED'İN FAİZ ORANLARINI SIKI TUTMASI BEKLENİYOR"

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin işbirliği yapmaması halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını kaydetti.