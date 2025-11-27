Dolar/TL Güne Yatay Başladı
Dolar/TL, güne yatay seviyeden 42,4420'den işlem görmeye başladı. Önceki kapanışının hemen üzerinde kalırken, avro ve sterlin de artış gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri dolar endeksinde azalmaya yol açtı.
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,4420 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,4388'den tamamlamıştı.
Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4420 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 49,3780, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 56,3870 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde seyrediyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.